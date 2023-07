Max Verstappen nach Revanchefoul disqualifiziert

Attacke von hinten

Und so kam es dann auch! Verstappen donnerte wenig später ungebremst in den Boliden von Haase, beide landeten daraufhin im Kiesbett und in der Streckenbegrenzung. Die Folge: Der 25-Jährige wurde für sein Revanchefoul disqualifiziert. Immerhin: In der Formel 1 läuft es für den Red-Bull-Piloten deutlich besser …