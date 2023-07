Ferienzeit und Hitze: Notunterkunft fehlen Helfer

Wer das VinziTel in Graz-Eggenberg betritt, sieht sie wahrscheinlich am großen Schreibtisch hinter der Glaswand sitzen: Sozialarbeiterin Elisa Eckert (24) gibt Schlüssel aus, checkt Gäste ein, hört zu und hilft weiter. Hier hat sie als Ehrenamtliche begonnen. „Man ist Ansprechpartner in allen Lebenslagen.“