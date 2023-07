Wunderspritze „Wegovy“ auch bald in Österreich?

Wundermittel auch bald in Österreich?

Wer nun trotz der vielen Nebenwirkungen von der Abnehmspritze überzeugt ist, muss sich wohl noch ein bisschen gedulden. In Fachkreisen geht man davon aus, dass in diesem Jahr nicht mehr mit einer Markteinführung in Österreich zu rechnen ist. Laut der Österreich-Niederlassung von Novo Nordisk arbeite man jedoch daran, „Wegovy“ auch für Österreich so schnell wie nur möglich verfügbar zu machen, wie der „Kurier“ berichtet.