Bayern besorgt: Scheitert Kane-Deal an Hoeneß?

Im Rahmen des Trainingslagers des deutschen Serienmeisters wählte Hoeneß klare Worte, was den möglichen Transfer von Harry Kane betrifft. „Bis jetzt ist es so, dass Harry in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, kriegen wir ihn. Weil dann wird Tottenham einknicken müssen“, so der 71-Jährige.