Hoeneß über Kane-Transfer: „Dann kriegen wir ihn“

„Er will international spielen und Tottenham ist ja zu unserem Glück nächstes Jahr international nicht tätig. Er hat jetzt nochmal die Möglichkeit, zu einem Topklub in Europa zu kommen“, so Hoeneß über den 29-jährigen Angreifer. „Was uns allen gefällt: Auch seine Berater sind ja in dem Fall sehr angenehm. Der Vater und der Bruder haben bis jetzt ganz klar immer zu dem gestanden, was sie zugesagt haben. Wenn das so bleibt, ist das okay.“