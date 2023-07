Unbekannter stach Opfer bei Raubversuch in Rücken

Wilde Szenen sollen sich am Wochenende beim Bahnhof in Vöcklabruck in Oberösterreich abgespielt haben: Zwei Unbekannte sollen versucht haben, einen 23-Jährigen auszurauben. Als sich dieser wehrte, stach ihm einer der Täter mit einem Messer in den Rücken. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.