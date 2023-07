„,Causa Stadtkasse‘ wäre zu verhindern gewesen“

„Ablenken von eigenen Verfehlungen“

Ludwig betont zudem, vollstes Vertrauen in die Arbeit der Staatsanwaltschaft und der Ermittler zu haben: „Es wird volle Transparenz bei der Aufarbeitung geben“, kündigt er an, ohne auf einen Seitenhieb gegen die ÖVP zu verzichten: „Man will etwas negativ darstellen, was in voller Aufarbeitung steht. Ich sehe in der Kritik der ÖVP eher eine Ablenkung von eigenen Verfehlungen auf Landes- und Bundesebene.“