„Intransparent“: Chaos bei Energiepreis-Senkungen

AK-Energiepreisexpertin Christina Brichta-Hartmann fordert von den Energieversorgern Preissenkungen in den Bestandsverträgen, statt neue Verträge anzubieten und mit Rabatten oder Gratisenergietagen zu arbeiten. Bei manchen Anbietern würden Kunden aber auch ohne Wechsel den günstigeren Tarif bekommen. Die AK appelliere an die Energieversorger, „dass sie klassische, echte Preissenkungen in diesen Bestandsverträgen durchführen“, sagte Brichta-Hartmann am Montag im Ö1-„Morgenjournal“.