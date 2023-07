Unwetter im Murtal: Zugverbindung unterbrochen

Im steirischen Murtal sind am Sonntagabend heftige Unwetter mit Starkregen und Hagel niedergegangen. Die ÖBB meldeten eine Unterbrechung der Zugverbindung, Grund sind Unwetterschäden. In den sozialen Netzwerken posteten Betroffene Bilder von Hagelkörnern in der Größe von Tischtennisbällen.