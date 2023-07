Extreme Hitze: So lange müssen wir noch schwitzen

Heiße Tage nicht unterschätzen!

Die starke Hitzebelastung - besonders an diesem Wochenende - ist nicht zu unterschätzen. Am Wochenende wurden in Österreich Extremwerte bis zu 37 Grad gemessen. Am heißesten war es allem Anschein nach in Salzburg. Aber auch in Tirol, Kufstein, wurden 36,8 Grad gemessen. Am heißesten war es am Sonntag im Osten - in der Bundeshauptstadt schien durchwegs die Sonne mit einer Höchsttemperatur von 34 Grad.