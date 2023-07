„Blutflecken“ auf Teichtmeister-Tempel entdeckt

„Wir wissen, was du getan hast“ - diese Botschaft wurde von unbekannten Tätern auf dem Bauwerk von Teichtmeister, der sich am 5. September wegen Besitzes von Kindermissbrauchsdarstellungen vor Gericht verantworten muss, hinterlassen. Der Tempel befindet sich in Niederösterreich in Langenlois (Bezirk Krems-Land).