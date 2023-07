Teichtmeisters seltsamer „Menschenliebe“-Tempel

Teichtmeister ein Freimaurer?

Freimaurerei ist heute fast weltweit vertreten, aber in verschiedenen Systemen und Gruppierungen gespalten. In Österreich gibt es aktuell 78 Logen mit etwa 3500 Mitgliedern. Große Namen finden sich in der Liste der ehemaligen und aktiven Freimaurer. Viele hochrangige Politiker in Österreich sind und waren Mitglieder. Bundespräsident Alexander Van der Bellen war etwa ein Jahr lang aktiv und zehn Jahre passiv bei den Freimaurern. Auch Künstler wie Mozart oder Josef Haydn finden sich in der Liste. Ob Teichtmeister mit diesem Tempel an die Freimaurerschaft anknüpfen will und ob er dieser Gruppe ebenso angehört, ist nicht öffentlich bekannt. krone.tv wartet derzeit auf eine Antwort der Großloge.