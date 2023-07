Wimmer: „Können das schon richtig einschätzen“

Vorm Pflichtspielstart mit der ersten Cuprunde am Freitag in Spittal an der Drau gibt es Dienstag noch einen Test gegen Aris Limassol (Generali-Arena, 18 Uhr, Eintritt frei), da wird Wimmer ebenso wie in den kommenden Tagen das Hauptaugenmerk auf die Belastungssteuerung legen: „Auf uns warten ab dem Start englische Wochen, da ist es ganz wichtig, dass die Mannschaft gut regeneriert, Kräfte einteilt.“ PS: Keeper Kos und Galvao brummten nach einem Zusammenprall die Köpfe, beide erlitten aber keine ernsten Verletzungen.