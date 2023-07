Starke Songs über Gefühle als Reise zu sich selbst

„Da steckt viel Wut drinnen. Und ich finde, Wut hat etwas Bewegendes“, sagt Avec alias Miriam Hufnagl (28) über ihren neuen Song „Nothing to Me“. Ehrlich verarbeitet sie darin den Bruch einer Beziehung, steckt zugleich musikalisch eine neue Intensität ab, die für ihre aktuelle EP „I Feel Alone These Days“ charakteristisch ist.