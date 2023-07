CIA-Opfer El Masri lebt als Sozialfall in Graz

Zwanzig Jahre nach seiner verhängnisvollen Entführung lebt das deutsche CIA-Opfer Khaled El Masri nun als Sozialfall in Graz. Seine Lebensgeschichte klingt unfassbar: In Nordmazedonien nach einer Verwechslung festgenommen, wurde er in Afghanistan eingesperrt - und später in einem Wald in Albanien wieder freigelassen.