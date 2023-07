ÖVP-Politiker möchte „Vater unser“ nicht umdichten

Wer will das überhaupt? Wie das „Krone“-Auslandsressort berichtet hat, hält Stephen Cottrell, anglikanischer Erzbischof von York in Großbritannien, die Verwendung des Begriffs „Vater“ in diesem Gebet für potenziell belastend. Im O-Tonlaut von Medienberichten: „Ich weiß, dass das Wort ,Vater‘ für diejenigen problematisch ist, deren Erfahrungen mit irdischen Vätern zerstörerisch und missbräuchlich waren, und für alle von uns, die etwas zu sehr unter einem erdrückenden patriarchalischen Griff auf das Leben gelitten haben.“