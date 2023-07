Marktfahrer drohen sogar mit Boykott

Für Diskussionen sorgt in Wolfsberg der beliebte Schönsonntagmarkt, der von 8. bis 11. Juni rund 40.000 Besuchern in die Innenstadt gelockt hat. Immer öfter ist die Forderung zu hören, die Veranstaltung wieder zurück auf das Marktgelände in Klein-Edling zu verlegen. Der Versuch, die Wolfsberger Altstadt wirtschaftlich zu beleben, habe sich nicht bewährt.