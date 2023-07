Bayern verstärkt Grenzkontrollen zu Österreich

Zahl der Schleppungen steigt

Seit März werden an der deutsch-österreichischen Grenze demnach vermehrt Schleppungen von Gruppen mit mehr als zehn Menschen festgestellt. Die Migranten werden dabei hauptsächlich in Lastwagen und Kleintransportern nach Bayern eingeschleust. Schwerpunkte liegen derzeit im Bereich Passau, Simbach am Inn und Burghausen. Bereits seit vergangenem Oktober habe die Grenzpolizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei die Schleierfahndung im grenznahen Raum verstärkt, betonte Herrmann.