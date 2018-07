Mit 500 Polizisten: So riegelt Bayern Grenze ab

Fast keine Spur von der neuen Grenzpolizei

Die „Krone“ besuchte am Mittwochnachmittag mehrere Grenzgemeinden abseits des Blitzlichtgewitters. Ergebnis: Kontrolliert wurde fast nicht. In Tirol etwa starten die Überprüfungen an den Bundesstraßen erst nächste Woche. In Scharnitz, von wo das bayrische Mittenwald erreicht wird, ging der Verkehr durch. Ähnlich das Bild in Vorarlberg. Und auch in Oberösterreich, konkret in Obernberg am Inn, war die deutsche Spezialtruppe nicht wahrnehmbar. Einzig entlang der Autobahnen ist die Polizei stark präsent. Das war allerdings schon vor der Gründung der neuen Polizeieinheit der Fall.