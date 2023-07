Unterwegs mit Dr. Alm: „Berge tun Menschen gut!“

Deshalb zieht es ja auch immer mehr Menschen zum Wandern in die Bergwelt.

Natürlich, denn unsere extensiv bewirtschaftete Kulturlandschaft, wie wir sie in den Alpen vorfinden, ist die Gesundheitslandschaft der Zukunft. Wir müssen aber aufpassen, dass diese nicht durch Initiativen zerstört werden - wie etwa Re-Wilding Europe, die unsere Kulturlandschaft in Wildnis umwandeln möchten. Oder durch Großraubwild, wie Wölfe. Denn die Alpen haben viele positive Auswirkungen auf uns Menschen. Und echte Wildnis bedeutet für Menschen vielmehr Gefahr und Stress, da will niemand mehr wandern gehen.