„Shitstorm“ gegen Erhöhung der Kanalgebühr

Was den Stadtrat auf die Palme bringt: „Denn eine derartige Erhöhung ist unverhältnismäßig und nicht notwendig.“ Zumal die Stadt im letzten Rechnungsabschluss beim Kanal ein Plus von mehr als 300.000 Euro ausweise. „Und daher satte Gewinne erwirtschaftet hat“, so Heiss. Noch dazu hätten Kanzler und Vizekanzler im Frühjahr die Gemeinden dazu aufgerufen, auf Gebührenerhöhungen zu verzichten, um die Teuerung für die Bürger abzufedern. Der Bund sei sogar mit gutem Beispiel vorangegangen und habe etwa bei Führerscheinen und Reisepässen nicht an der Abgabenschraube gedreht.