Diese Highlights bringt der Villacher Kirchtag

Auftakt für den 78. Villacher Kirchtag ist wieder das traditionelle Hochamt am 30. Juli in der Stadthauptpfarrkirche und dem anschließenden Bieranstich auf dem Rathausplatz. „Hochamt, Jakobimarkt, das Kirchtagsladen und der Trachtenumzug zählen zu den Höhepunkten im Gmanjahr“, schildert Großbauer Kurt Maschke. Die Spenden, die beim Kirchtagsladen eingenommen werden, kommen in die Kindlkasse. Daraus werden in Not geratene Villacherinnen und Villacher unterstützt.