Eisenstadt mit „Cooling Center“ statt Schwitzen

Wie berichtet, will die Stadt mit dem klimatisierten Raum Hitzegeplagten eine kostenlose Möglichkeit zur Erholung bieten. Am Dienstag ging die Kälte-Oase in Betrieb. 23 bis 24 Grad hat es in dem 120 Quadratmeter großen Raum. Den Besuchern stehen Wasser und Infomaterial zur Verfügung. „Wir laden alle ein, unser Center auch abseits von Behördenwegen einfach zu besuchen und dem Hitzestress zu entgehen“, so Bürgermeister Thomas Steiner.