Rapid-Goalie Hedl: „Ich bin überall Mittelmaß“

Rapids Nummer eins stieg, bedingt durch die beiden Juni-Länderspiele mit dem Nationalteam, erst mit Beginn des Camps in Bad Tatzmannsdorf in den Trainings-Alltag ein. Niki Hedl strotzt nur so vor Energie: „Auch wenn ich mit meiner letzten Saison zufrieden sein durfte, habe ich Luft nach oben“, wagt er einen ersten Ausblick auf die neue Saison.