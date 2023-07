Rapid: Bajic ruft seinen Neustart aus

Drei Tore und drei Assists bei 34 Einsätzen, als Highlight sein sehenswerter Doppelpack zum 3:1-Sieg in der Verlängerung des Cup-Viertelfinales beim WAC - das erste Jahr in Hütteldorf verlief für Ante Bajic nicht nach Wunsch, war von Rückschlägen gekennzeichnet: „Das Wichtigste wird sein, gesund zu bleiben“, will sich der Flügelspieler nun von einer wesentlich dynamischeren Seite zeigen.