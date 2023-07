Gall: „Ein Top-Ten-Platz wäre ein Wahnsinn!“

Nach dem Schlagabtausch auf dem Puy de Dôme legte die Tour de France heute den ersten Ruhetag ein. Zeit für ein lockeres Ausfahren, Massagen, Physiotherapie und viel Schlafen. Felix Gall erlebte dennoch in Clermont-Ferrand stressige Stunden, das französische AGR2-Team hatte den so stark fahrenden Osttiroler (16.) zum neuen Kapitän bestimmt. Und damit ist aus dem Etappenjäger über Nacht der Mann für die Tour-Wertung geworden: „Wir müssen jetzt schauen, was möglich ist. Ein Top-Ten-Platz wäre ein Wahnsinn.“