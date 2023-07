Schulsport-Campus in Graz nimmt Gestalt an

Kein Keller-Turnsaal

Ein architektonisches Highlight, das man so in Graz noch nicht kennt, wird der Turnsaal im ersten Stock. „Es ist uns ein Anliegen, Kinder nicht in den Keller hinunterzuschicken. Daher nimmt der Turnsaal eine erhöhte Position ein“, so die Grazer Architekten Gregor Tritthart und Hermann Herbst. Im Außenbereich entstehen unter anderem eine Laufbahn, ein Fußballfeld sowie ein Tennis- und ein Volleyballplatz. Im Bestandsgebäude werden rund 300 Schüler in zwölf Klassen Platz finden. Im Herbst 2026 sollen die Bagger anrollen und 2028 der Schulbetrieb starten - dieser Termin muss halten, denn am alten Standort der Brucknerschule breitet sich die TU Graz aus.