Werft-Viertel lässt Wogen weiterhin hochgehen

Doch von einem Gesprächsstopp ist keine Rede. „Wir verhandeln derzeit intensiv mit der Gemeinde. Es geht dabei um die Ausrichtung und Größe des Projektes. Wir hoffen auf einen raschen Abschluss“, erklärt ein Sprecher der Signa-Gruppe. Derzeit werde dabei auch intensiv an einer Lösung „ohne Vollanbindung an die Autobahn“ gearbeitet. Dazu gehört die verkehrstechnische Anbindung an die Innenstadt und an den Bahnhof. Denn man wolle, dass viele der Bewohner des Stadtteils öffentliche Verkehrsmittel benutzen.