Werft in „Seenot“: Gesprächsstopp mit Investor?

Viele offene Fragen zur Werft

Innerhalb von zehn Jahren will die Signa hier mehr als 500 Millionen Euro investieren, um unter anderem Wohnungen für 15.000 Menschen auf dem 15 Hektar großen Areal zu errichten. Für den neuen Stadtteil, in dem auch ein Hotel und Firmen mit 700 Arbeitsplätzen sowie ein Veranstaltungszentrum in den denkmalgeschützten Hallen geplant sind, soll auch eine eigene Autobahnfahrt von der A 22 kommen. Diese fehlte aber im jüngst eingereichten Umweltverfahren noch. Wohl auch, weil hier das Verkehrsministerium bremst. Entweder muss also die UVP oder das Projekt noch angepasst werden. Hinter den Kulissen hört im Rathaus schon Zweifel an den Dimensionen des Projektes, eine Verkleinerung wollte in der ÖVP-regierten Stadt bisher aber niemand bestätigen.