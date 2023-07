Überraschung in Silverstone: „Hatten eine Rakete!“

Mit dem elften Sieg in Serie hat sich Red Bull in Silverstone erneut in die Geschichtsbücher der Formel 1 eingetragen, dahinter gelang McLaren eine faustdicke Überraschung. Denn der britische Rennstall war beim Großen Preis von Großbritannien am Sonntag unerwartet die zweitstärkste Kraft, knapp vor Mercedes und sehr deutlich vor Ferrari und Aston Martin. „Sie hatten eine Rakete“, funkte Mercedes-Pilot Lewis Hamilton nach der Zieldurchfahrt etwas verblüfft an sein Team.