„Ich fühle mich wie ein LASK-Spieler bei Madrid“

„Beim Sugo Bolognese bin ich ein echter Meister. Ansonsten fühl ich mich in der Küche neben Spitzenkoch Martin Klein gerade so, wie ein LASK-Spieler bei Real Madrid.“ Falsche Bescheidenheit! Denn Bürgermeister Klaus Luger kann, wie man aus gut informierten Kreisen hört, richtig gut kochen. Beim gestrigen Charity-Event in der LentiaCity ließ der Stadtchef zwar Klein den „Vortritt“, machte aber als Sous Chef eine echt gute Figur. „Überall einsetzbar“, war die Devise. „64 Gäste wurden eingeladen, fünf Gänge serviert. Ich bin also dankbar für jede Hilfe“, so Klein. Der dem Bürgermeister auch gleich einen Pürierstab in die Hand drückte. „Am Wochenende werkt in der Küche fast nur der Klaus. Und auch meine Tochter kocht selbst. Ich werd’ nur geschimpft, wenn der Kühlschrank leer ist“, so Michaela Mader augenzwinkernd. Die selbst am liebsten Fisch isst. Und damit gestern irgendwie den Jackpot geknackt hat. Lachsforelle, Saibling, Steinbutt