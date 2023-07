Behörden „fahren“ auf Fahrschulbetreiber ab

Sie sollen Führerscheinneulinge auf die Prüfung vorbereiten, sind aber nun selbst bei einer Prüfung durchgefallen: In den vergangenen Monaten wurden mehrere Fahrschulen behördlich geschlossen – zuletzt in Linz (wie berichtet). Der Grund ist simpel: „Die Behörden haben ein Auge auf uns geworfen, prüfen deutlich schärfer als in den Jahren davor“, sagt Joachim Steininger, Fachverbandsobmann der Wirtschaftskammer und Fahrschulbetreiber.