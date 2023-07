Von hübscher Gartenpflanze zu wucherndem Eroberer

In Vorarlberg gibt es bereits zahlreiche invasive Neophyten. Dazu zählen unter anderem die Späte sowie die Kanadische Goldrute. Beide Arten stammen aus Nordamerika und fanden ebenfalls als Zierpflanzen ihren Weg nach Europa. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts breiten sie sich rasant aus - ein einzelnes Exemplar trägt bis zu 15.000 Samen, die vom Wind verfrachtet werden. So können sich rasch dichte Bestände bilden, welche die heimische Vegetation verdrängen und so zum Rückgang der Biodiversität beitragen. „Die Goldrute ist im Gegensatz zum Springkraut mehrjährig und besitzt eine tiefgehende Wurzel, was es um einiges schwieriger macht, sie von einem einmal etablierten Standort zu entfernen“, erläutert Regionsmanager Daniel Leissing. Inzwischen sind die Goldruten wohl ein fixer Teil unserer Landschaft und werden sich nicht mehr vollständig zurückdrängen lassen. In wertvollen Lebensräumen wie etwa Schutzgebieten wird jedoch versucht, eine weitere Ausbreitung zu verhindern.