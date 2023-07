Überraschung im verregneten Silverstone: Charles Leclerc fuhr am Samstag im letzten Training vor dem Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien zur Bestzeit. Der Monegasse, der am Vortag eine Übungseinheit wegen eines Elektronik-Problems an seinem Ferrari gar nicht hatte absolvieren können, verwies den erneut überraschend schnellen Alexander Albon im Williams auf den zweiten Platz.