Nach Unfall auf A 2: Suche nach steirischem Helden

„Ich möchte mich einfach nur bedanken. So eine Tat ist vor allem in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich.“ Mit diesen Worten wandte sich Manuela Müllner an die „Steirerkrone“. Die Niederösterreicherin hatte am 30. Mai einen schweren Unfall. „Wir wollten meine Schwägerin in Wolfau (Burgenland, Anm.) besuchen", erzählt die zweifache Mutter. Ihre beiden Buben (6 und 8 Jahre alt) saßen ebenfalls im weißen Kleinbus.