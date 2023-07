Smartphone-Betrüger in Graz von Polizei ertappt

Ein junger Betrüger, der auf Verkaufsplattformen im Internet gefälschte Mobiltelefone als Markenware anboten und verkauft hatte, ist in Graz auf frischer Tat ertappt worden. Eine 38-Jährige war auf den 19-Jährigen hereingefallen und heuerte ihren Sohn an, ebenfalls einen Kauf des gleichen Smartphones beim selben Verkäufer vorzugeben. Für Kauf und Übergabe erschien dann aber auch die Polizei. Der Verdächtige wurde festgenommen, hieß es am Samstag.