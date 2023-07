Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit Golfcart

Vier Männer (22, 36 und 22 aus St. Johann am Walde sowie 39 aus Mettmach) kurvten am Samstag gegen sieben Uhr früh mit einem Golfcart Richtung Badeseegelände Wildenau. Hinten auf der Heckplattform stand einer der beiden 22-Jährigen sowie der 39-Jährige. In einer Kurve endete der wohl feuchtfröhliche Ausflug.