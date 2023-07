Aufreizende Mieder und viel nackte Haut

Regisseur Leonard Prinsloo hat den Musical-Klassiker „Cabaret“ in einer rasanten Inszenierung im Stadttheater Baden eindrucksvoll auf die Bühne gebracht. Die Premiere überrascht mit einem homogenen Cast, der von Drew Sarich in der Rolle des Conférenciers angeführt wird. Der Musicalstar verwandelt sich von einem auf den anderen Moment vom süffisanten Moderator zum zynischen Kommentator und verfügt über eine überschäumende Bühnenpräsenz. So wirbelt er mit unglaublicher Energie über die Bühne, egal ob im Smoking oder im Goldglitzerfummel. Auch gesanglich bleibt er seiner Rolle in keinem Moment etwas schuldig.