Bei der Spielersuche geht Hartberg nicht baden

Die Spielersuche läuft mittlerweile etwas anders in Hartberg. Seit Winter wird mittels professioneller Software (die man in Graz und Salzburg kennt) gescoutet. Die Ex-Profis René Swete und Andi Lienhart suchen als Scouts die Hartberger von morgen. „Wir bekommen mit diesem neuen Datenanalyse-Tool ein viel breiteres Bild davon, was uns ein Spieler bringen könnte“, so Schopp, der mit Tormanntrainer Gratzei hier einen erfahrenen Mann zusätzlich an der Seite hat.