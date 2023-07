„Jederfrau“ statt „Jedermann“?

Pachner wird ja nicht nur die „Buhlschaft“, sondern auch den „Tod“ spielen. Auf mich wirkt das wie das zwanghafte Bemühen, um jeden Preis irgendetwas Neues machen zu wollen, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Worin läge sonst der Sinn dieser Doppelrolle?

Ich verstehe, was Sie meinen, aber es ist nicht so platt wie „Eros ist der Tod“. Es sind wirklich zwei verschiedene Rollen. Aber trotzdem schwebt da was anderes mit, was das Ganze noch aufregender und geradezu unheimlich macht. Ein toller dramaturgischer Kniff! Man merkt beim Spielen, wie sehr diese Doppelrolle alles bereichert. Im übrigen gibt‘s auch wieder einen weiblichen Teufel - so wie im Vorjahr mit Mavie Hörbiger.