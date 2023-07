Selenskyj reiste zu Gesprächen nach Bulgarien

Verhandlung über alte Sowjetbestände?

Die bulgarische Regierung hat seit Kriegsausbruch Waffen in die Ukraine geliefert, allerdings über Drittstaaten wie Polen. Die direkte militärische Unterstützung hätte die ohnehin angespannte innerpolitische Lage im Land weiter verschärft. So sprach sich der moskautreue Staatspräsident Rumen Radew etwa gegen militärische Hilfe für Kiew aus. Mit der Wahl der neuen Regierung Anfang Juni änderte sich die Position allerdings grundlegend. Der neue Verteidigungsminister Bulgariens kündigte bereits mehr Militärhilfe für die Ukraine an. Laut unbestätigten Informationen verhandeln die beiden Regierungen bereits über die Lieferung von alter Munition aus Sowjetbeständen im Wert von mehr als 150 Millionen Euro.