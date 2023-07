Steinbock-Nachwuchs klettert wie die Großen

Wer den Steinbock-Kindergarten bestaunen will, sollte am Vormittag kommen - da sind die jüngsten Mitglieder der Herde am aktivsten. Nach dem Spielen, Rangeln und Raufen ruhen sich die Jungtiere an der Felswand auch zusammen aus. Auf dem Boden findet man sie dagegen seltener: In der Natur leben Steinböcke im alpinen Gebiet, meist oberhalb der Baumgrenze. Die kargen Felsen sind ihr Lebensraum.