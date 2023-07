„Ich bin unschuldig“: Zehn Jahre Haft ausgefasst

Ganz in Weiß wie ein Unschuldslamm nahm am Mittwoch zum inzwischen dritten Mal ein mehrfach vorbestrafter Serienräuber (33) vor dem Schöffensenat in Linz Platz. Schon vor dem Betreten des Saales sagt er, dass er unschuldig sei. Auch während der Verhandlung wollte er nichts mit dem bewaffneten Raub in einem Blumengeschäft in Linz-Ebelsberg zu tun gehabt haben.