Blumenladen-Räuber wird jetzt genau vermessen

Am Überwachungsvideo eine Perücke mit krausem Afro-Look unter einem Kapperl, am Landesgericht in Linz nach hinten gegelte Haarpracht: Ist der 33-jährige Angeklagte jener Räuber, der vergangenen Juni in Linz Ebelsberg einen Blumenladen mit einer Gaspistole überfallen und 310 Euro erbeutet hatte?