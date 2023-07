Pride-Verdächtiger (14) wegen Nötigung angezeigt

Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Gegen den 14-Jährigen wird wegen eines angeblich geplanten Anschlags auf die Wiener Regenbogenparade am 17. Juni ermittelt. Die Vorwürfe lauten terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation. In diesem Zusammenhang wird auch gegen ein 17- und 20-jähriges Brüderpaar aus St. Pölten ermittelt. Sie wurden in U-Haft genommen, befinden sich aber bereits wieder alle auf freiem Fuß.