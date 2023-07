Gedämpfte Erwartungen vor Heim-Titelkämpfen

Ayodeji und Mennel fehlen

Eine Marke, die bei den Heim-Titelkämpfen nicht so leicht zu erreichen sein wird. Gründe dafür gibt es mehrere. So werden sowohl Sprinter Mennel, der im Vorjahr einen raketenartigen Aufstieg hinlegte, als auch Ayodeji fehlen. Während Mennel muskuläre Probleme hat, verzichtet Tosin freiwillig. „Wir fliegen am Dienstag zur U23-EM nach Finnland. Da wollen wir so knapp davor keine Verletzung riskieren“, sagt VLV-Sportdirektor Sven Benning.