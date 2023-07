Die Bullen-Jagd wird zum Job für „Fremdarbeiter“

Auf das Geld angewiesen

Ähnlich wie Schicker denkt auch Rapid-Sportchef Markus Katzer: „Das hat die Tabelle der letzten Saison gezeigt. Der österreichische Spielermarkt gibt nicht so viel her. Die Österreicher, die dich weiterbringen, gehen ins Ausland.“ Grün-Weiß will in jeder Transferperiode „evaluieren“, ob man am Ö-Topf festhält. Aktuell ist man auf das Geld, rund eine Million Euro, angewiesen. Noch hat Rapid aber acht Legionäre im Kader, wobei es Wackelkandidaten (Pejic, Druijf, Koscelnik) gibt - wenn Angebote kommen. Daher hält sich Katzer in dieser Thematik alle Optionen offen, stellt aber klar: „Auf Sicht ist nicht die Nationalität, sondern der Wiederverkaufswert und die Qualität der Mannschaft entscheidend.“