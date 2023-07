Ein zäher Neustart im Schatten von Corona

2553 Schüler an 54 Sommerschulstandorten angemeldet

Von 28. August bis 8. September wird an 54 Standorten auch die Sommerschule angeboten. 2553 Schüler haben sich angemeldet, 135 Studenten und 227 Lehrer werden eingebunden. Penz: „Jedes Jahr melden mehr Eltern ihre Kinder an. Schüler, die die Sommerschule besuchen, sind besser auf das folgende Schuljahr eingestimmt, egal, ob sie eine Nachprüfung haben oder das im Vorjahr Gelernte auffrischen wollen.“