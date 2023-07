El Niño ist da - und heizt die Erde weiter auf

Das in vielen Regionen gefürchtete Wetterphänomen El Niño ist wieder da. Im tropischen Pazifik herrschen erstmals seit mehreren Jahren wieder die Bedingungen dafür, teilte die Weltwetterorganisation (WMO) am Dienstag in Genf mit. Dies könne die globalen Temperaturen weiter in die Höhe treiben und regionale Wetter- und Klimamuster verändern.