Fanfaren, Akrobaten und die Bewohner der Stadt

Dichtes und buntes Programm

Und das Programm kann sich einmal mehr sehen lassen: Zum Auftakt kommt Gravity & Other Myths mit „The Pulse“ in die Grazer Oper. Verstärkt wird die australische Supertruppe dieses Mal durch einen 36-köpfigen Chor aus Barcelona. Die spielfreien Tage nützen die Akrobaten, um an den Projekten „Entrada al Paradis“, ein Kunstfest mit vielen Mitwirkenden am 29. Juli auf dem Grazer Hauptplatz, und am ähnlich konzipierten „Marketplace“ tags darauf am Kaiser-Josef-Platz aktiv zu werden.